Tragedia a San Giovanni Rotondo, scontro tra auto e moto sulla SS 272: un morto e tre feriti

Tragedia alle porte di San Giovanni Rotondo, dove nel pomeriggio un grave incidente ha coinvolto una auto e una moto.

E' accaduto sulla SS 272 (al km 37) che collega il comune di San Pio a Monte Sant'Angelo. Per ragioni ancora da accertare una Audi A3 e una moto si sono scontrate violentemente. Nell'impatto la moto è finita fuori strada. Per il centauro, Angelo Solera, 33enne originario di Foggia, non c'è stato nulla da fare.

Ferite, le tre persone a bordo della vettura, un uomo, una donna e una bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni Rotondo e la polizia Locale.

Gallery