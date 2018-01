Ennesimo incidente stradale sulla “pericolosa” 272. Il prefetto ai sindaci e all’Anas: “Intervenite”

Ancora un incidente stradale questa mattina sulla Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo. Come riportato da TvGargano il conducente di una Fiat Panda che viaggiava in direzione della città di San Pio avrebbe perso il controllo finendo contro un mezzo della Florio Group che viaggiava sulla corsia opposta. Una persona, che ha riportato una ferita alla gamba, è stata trasportata presso il vicino pronto soccorso. Sul posto la polizia municipale.

Soltanto due settimane fa, il 2 gennaio scorso, il prefetto Massimo Mariani, in risposta alla nota del consigliere regionale pentastellato Mario Conca, aveva invitato i sindaci di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Severo – oltre che il coordinatore territoriale Adriatica dell’Anas e il dirigente della sezione di Foggia - a voler effettuare con urgenza, ciascuno per le proprie competenze, “ogni intervento ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché tutelare la pubblica e privata incolumità”