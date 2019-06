Paura sulla strada per San Giovanni: camion carico di paglia va a fuoco, conducente riesce a mettersi in salvo

Attimi di paura questa mattina sulla strada provinciale che collega San Giovanni Rotondo a Foggia in prossimità della città di San Pio all'altezza dei tornanti del 'Castello'.

Per cause ancora in corso d'accertamento, un camion che trasportava un carico di paglia ha preso fuoco. Il conducente, per fortuna, è riuscito a mettersi subito in salvo.

Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e un carroattrezzi. Il traffico ha subito dei rallentamenti dallo svincolo per Manfredonia, località Le Matine, fino a pochissimi chilometri da San Giovanni Rotondo.

Tantissimi gli automobilisti che hanno fatto inversione di marcia preferendo percorsi alternativi. Il mezzo è andato completamente distrutto