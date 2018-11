Paura sui Monti Dauni: cede asfalto già dissestato, autobus con 52 studenti finisce in una cunetta

Spavento, tanto spavento ma per fortuna nessun ferito nell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 99 tra Rocchetta Sant'Antonio e Lacedonia. Un autobus di Ferrovie del Gargano con a bordo 52 studenti si è adagiato su una cunetta per via di un leggero cedimento dell'asfalto su una strada già fortemente provata dall'incuria del tempo e ampiamente dissestata.

A bordo, abbiamo detto, c'erano studenti delle scuole superiori che stavano facendo rientro da Rocchetta a Candela dopo una giornata di scuola a Lacedonia. Mentre l'autista percorreva il tratto di strada, nel tentativo di evitare le buche e gli avvallamenti, è uscito fuori strada, sull'altra corsia, tradito dal cedimento dell'asfalto.

I ragazzi sono stati riaccompagnati a casa dai genitori giunti sul luogo del sinistro. Sul posto anche i carabinieri. Dalle pagine facebook, il sindaco di Candela e presidente della Provincia di Foggia, fa sapere che marted si recherà in loco con i tecnici della Provincia "al fine di definire tempi e modalità di intervento per mettere fine a questa vergogna. Occorre un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade provinciali. Bisogna intervenire subito!!"