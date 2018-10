Incidenti nel Foggiano, fango e detriti sulle strade: pullman e auto finiscono fuori strada

Disagi lungo le strade di Capitanata, per via del maltempo che in queste ore sta interessando la provincia di Foggia nella sua interezza. Dopo gli allagamenti registrati ieri mattina a Vieste, con un automobilista in panne tratto in salvo dalla Protezione Civile, un incidente stradale si è verificato all'alba, lungo la Provinciale 45, in agro di San Giovanni Rotondo.

Auto fuori strada sulla Sp 45

A causa di fango e detriti trasportati sulla sede stradale dalle piogge, un'auto è uscita fuori strada intorno alle 5.30 del mattino: ferito il conducente, trasportato in ospedale tramite una ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto il carro attrezzi del soccorso stradale Dragano.

Pullman fuori strada sulla Sp 95

Sempre a causa del fango e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, un pullman delle Ferrovie del Gargano è uscito fuori strada lungo la Provinciale 95 Cerignola-Candela, all'altezza di Borgo Libertà. Il fatto è successo poco dopo le 9 e nessuno è rimasto ferito.

Allerta meteo 'Gialla' e 'Arancione'

Mentre per gran parte della Capitanata vige "l'allerta meteo gialla", l'asticella dell'attenzione è stata alzata a "livello arancione" in sei comuni del Foggiano: si tratta di San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Rocchetta Sant'Antonio, Celenza Valfortore, Serracapriola, San Marco La Catola.