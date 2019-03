Terribile scontro tra auto e moto, muore calciatore di Cerignola: la tragedia a Pregnana Milanese

Non ce l'ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto ieri in un terribile incidente stradale avvenuto tra un'auto e una moto (sulla quale viaggiava) in via Brughiera a Pregnana MIlanese.

Trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, le sue condizioni erano apparse critiche ai medici. Il calciatore della Gioventù Calcio Cerignola, che solo pochi mesi fa si era trasferito in Lombardia per lavoro, purtroppo è deceduto nella notte. In segno di lutto la società dilettantistica ofantina ha pubblicato un'immagine sul proprio profilo Facebook

Questo il ricordo di Antonio Villani, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e DilettantiFoggia: "Ho avuto il privilegio di conoscere Antonio Iovino e apprezzarne, le Sue qualità e la sua forza. Un ragazzo sempre disponibile, allegro. Sono affranto e mi mancano le parole. Ho sentito Michele Schiavone (che ha allenato Antonio per anni) piangere a più non posso. Una notizia che ci ha sconvolti. Lo ricordo ancora adesso ai miei microfoni, alle mie trasmissioni televisive"

Antonio Iovino aveva indossato anche le maglie di Stornara, Stornarella, Candela e Sportmania Cerignola.

Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo. Tra questi quello dell'Audace Cerignola: "Alla sua famiglia la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze"