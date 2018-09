Perde il controllo del mezzo e distrugge auto in sosta: in viale Candelaro è caccia al pirata della strada

Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro due macchine in sosta, distruggendole. Poi è fuggito. È caccia al pirata della strada che, la scorsa notte, ha causato il caos in viale Candelaro, a Foggia. Il fatto è successo all’1.30 circa, quando si è verificato l’incidente stradale con fuga: solo per un caso fortuito nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale. Al vaglio degli inquirenti, la presenza di telecamere per la videosorveglianza in zona.