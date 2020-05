Tragedia sfiorata in piazza San Francesco: camion finisce contro un palazzo, non avrebbero funzionato più i comandi

Incidente stradale tra via Conte Appiano e piazza San Francesco dove intorno alle 10.30 un camion è finito contro un palazzo abbattendo anche anche alcuni paletti. Problemi alla circolazione degli autobus, le macchine transitano regolarmente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del sinistro. Dalle prime informazioni raccolte sul posto sembrerebbe che alcuni comandi del mezzo non abbiamo funzionato. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

Gallery