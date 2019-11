Terribile incidente stradale, auto a forte velocità investe ragazzo: "È molto grave, preghiamo per lui"

Terribile incidente stradale, a Perugia: investito da un'auto in corsa il giovane Emmanuele Niro, di San Severo. A darne notizia - poi confermata da PerugiaToday - è il gruppo 'Madonna della Divina Provvidenza' di San Severo: "Ieri sera, a Perugia, è stato investito da un'auto che procedeva a forte velocità un giovane della nostra comunità, Emmanuele Niro. Le sue condizioni sono molto gravi. Chiediamo a tutti, personalmente e come comunità, di pregare per lui e per la sua famiglia. Le prossime ore saranno decisive per conoscere meglio il quadro della situazione. Affidiamo tutto al Signore"