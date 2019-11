Gravi traumi alla testa, tutta San Severo prega per il 19enne investito a Perugia. Il cugino: "Torna a renderci orgogliosi"

Tutta San Severo continua a pregare per Emmanuele Niro, il ragazzo investito giovedì pomeriggio in via Fasani a Perugia e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.

ll 19enne ha riportato importanti traumi in particolare alla testa.

Ieri sera c'è stato un momento di preghiera presso la parrocchia 'Adorazione Eucaristica Comunitaria' di San Severo. Centinaia i sanseveresi che in queste ore, attraverso post sui social e messaggi, si stanno stringendo attorno ai parenti e agli amici del giovane.