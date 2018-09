Terribile incidente stradale tra Stornara e Orta Nova: due vittime e un ferito grave

Tragedia sulle strade di Capitanata nella notte appena trascorsa. Il bilancio è drammatico, due ragazzi giovanissimi di 18 anni hanno perso la vita sulla provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova in seguito a un terribile schianto avvenuto intorno alle 4 di notte.

L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto bianca, è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero di ulivo in un campo adiacente. Ancora da accertare la reale dinamica del sinistro nel quale è rimasta ferita anche un'altra persona, ricoverata in ospedale in gravi condizioni presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

Le vittime, entrambe di Carapelle, sono Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, do 18 anni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco di Foggia Centrale e del distaccamento di Cerignola.

Gallery