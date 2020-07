Violento incidente stradale al bivio per Foggia: auto finisce sotto a un camion sulla sp 110 Ordona-Castelluccio

Terribile incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 110 che collega Ordona a Castelluccio dei Sauri al bivio per Foggia, ribattezzato negli anni, il 'bivio della morte'.

Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto si sarebbe schiantata contro un camion. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto e i carabinieri. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente dell'utilitaria, trasportato in ospedale.