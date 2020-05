Si ribalta autocisterna, olio sulla circonvallazione: strada chiusa al traffico

Incidente stradale alle porte di Foggia. Poco fa, per cause ancora da accertare, un'autocisterna è uscita fuoristrada, ribaltandosi nella cunetta.

Il fatto è successo lungo la circonvallazione cittadina, all'altezza di via Lucera. Parte del carico del mezzo - pare olio per motori - si è riversato sull'asfalto rendendo pericoloso il transito dei mezzi. Per questo motivo si è proceduto alla chiusura momentanea del tratto di strada. Sul posto, sono intervenuti gli uomini della protezione civile - Cisa Foggia. A seguito dell'incidente nessuno è rimasto ferito. In corso la bonifica e la messa in sicurezza della zona.