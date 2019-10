Terribile incidente, perde la vita 32enne. Anche la Capitanata piange Giuseppe, "amico e musicista come pochi"

Aveva 32 anni, era nato ad Avellino ma viveva a Lacedonia, aveva studiato al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, il 32enne Giuseppe Graniero, morto in un incidente stradale avvenuto il 23 ottobre in via Docleziano nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

Studente di Ingegneria Meccanica alla Federico II di Napoli, era un musicista molto conosciuto ed apprezzato, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social.

Aveva coltivato delle amicizie anche nel Foggiano, per i suoi studi al Conservatoio e perché faceva parte della Fanfara A.N.B. "Di Biccari Pietro" Orsaria di Puglia, che su Facebook lo ricorda così: "Stanotte, a causa di un terribile incidente stradale, è venuto a mancare prematuramente un componente della fanfara Giuseppe Graniero! Un amico e un musicista come pochi!. R.i.p. Peppe".

Il giovane era anche tra i fondatori della banda musicale di Vallata. Tantissime le persone che hanno voluto ricordare in qualche modo Giuseppe e stringersi attorno alla sua famiglia anche sul gruppo Facebook "Sei di Lacedonia se...".