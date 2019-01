Incidente stradale sulla Torremaggiore - San Severo: un morto e due feriti dopo violento tamponamento

E' di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Provinciale 30 che collega Torremaggiore a San Severo. Stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500X.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del mezzo che ha impattato l'altro veicolo: una persona è morta sul colpo, le altre due sono rimaste ferite e trasportate tramite 118 all'ospedale di San Severo per gli accertamenti e le cure del caso. La vittima non è stata ancora identificata. Sul postto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri dovranno effettuare i rilievi del caso.