Incidente mortale a Foggia: esce fuori strada e si schianta contro il pilone del ponte di via Manfredonia

Gravei incidente stradala in via Manfredonia, a Foggia. Auto si schianta contro un pilone del ponte della Statale 673, un impatto fatale per un uomo di 70 anni - Giuseppe Corrado - deceduto sul colpo.

Il fatto è successo intorno alle 13.30, quando per cause ancora da accertare, l'uomo è uscito fuori strada impattando autonomamente contro il pilone di cemente. Per lui non c'è stato nulla da fare: sul posto è arrivata un'auto medica del 118 che non ha potuto che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono affidati agli uomini della Polizia Locale.