Tragedia in strada: mezzo compattatore in retromarcia investe e uccide un passante

Tragedia in strada, mezzo compattatore investe e uccide un passante. E' accaduto a Roseto degli Abruzzi, dove a seguito dell'incidente ha perso la vita un uomo di 78 anni, originario di Foggia.

La vittima è il foggiano Fernando Castelabate. Come riporta la redazione abruzzese dell'Ansa, l'incidente è avvenuto alle 7:30 del mattino, in via Marina, nei pressi della casa di riposo dove l'uomo era ospite.

Il camion per la raccolta dei rifiuti era in retromarcia quando ha colpito e travolto l'anziano che, pare, stesse attraversando la strada proprio dietro al mezzo. Sul posto, carabinieri e polizia stradale che si occuperanno dei rilievi e delle indaigni del caso. Inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto sul colpo.