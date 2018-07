Incidente stradale in A16: un morto e un ferito al casello di Cerignola ovest

Grave incidente stradale, all'alba di oggi, lungo l'autostrada A16, tra Cerignola e Candela. Per cause ancora da accertare, una donna è morta nello schianto contro il guard rail, all'altezza del km 158 della direttrice in direzione Napoli.

Ferito anche un uomo di 53 anni, che viaggiava con la vittima a bordo di una Volkswagen Polo. Il fatto è successo intorno alle 5.30 del mattino, a pochi km dal casello di Cerignola Ovest: per la donna - Ada Maria Carmela Rossetti, 76enne di Sava, in provincia di Taranto - non c'è stato nulla da fare. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima e quello del ferito dall'abitacolo del mezzo. Sull'accaduto sono in corso i rilievi della Polizia Stradale, sul posto insieme ai sanitari del 118.