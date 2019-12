Terribile incidente stradale, auto esce fuori strada e si schianta contro un albero: muore 44enne

Auto esce fuori strada e si schianta contro un albero. Terribile incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale 16 ter, che collega San Paolo di Civitate a San Severo.

Nell'impatto, violentissimo, una persona ha perso la vita. Si tratta del conducente di una Citroen C4, il 44enne Alfonso D'Orsi, commerciante di prodotti agricoli di San Paolo di Civitate. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un albero a bordo strada.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Severo, insieme agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Rilievi in corso da parte dei carabinieri.

Aggiornato alle 14.30