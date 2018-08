Ultimo saluto a Liliana, Daniela e Domenico: il Comune di Torremaggiore proclama il lutto cittadino

Ultimo saluto alle tre giovanissime vittime, tutte di Torremaggiore, del terribile incidente stradale di Ferragosto, che ha coinvolto un Suv e due camper lungo la Statale 693, in agro di Apricena. "Come sindaco desidero esprimere profondo cordoglio, a nome personale e dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore, alle famiglie di Liliana Quaranta, Daniela Caserta e Domenico Gildone, nostri concittadini prematuramente scomparsi ieri in un grave incidente stradale".

"Tre giovani vite spezzate tragicamente in un giorno che avrebbe dovuto essere di vacanza e spensieratezza", continua il sindaco Pasquale Monteleone. "La Comunità torremaggiorese tutta non faccia mancare affetto, solidarietà e vicinanza ai familiari così come la preghiera e la riflessione sul valore della vita ci uniscano fraternamente. Il Comune di Torremaggiore, in segno di doverosa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime, proclama il lutto cittadino per il giorno (che sarà stabilito nelle prossime ore) delle esequie".