Incidenti in moto, sangue e dolore sulle strade di Capitanata: quattro vite spezzate in un mese

Domenico, Angelo, Roberto ed Ermanno: quattro vite spezzate in un mese, vittime di altrettanti terribili sinistri stradali in moto avvenuti dal 12 giugno al 12 luglio

L'ultimo in ordine di tempo nel tardo pomeriggio di ieri sulla Statale 16 alle porte di San Severo, dove ha perso la vita Ermano Fusillo. Fatale al 53enne che aveva una passione smisurata per le moto, lo scontro con un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Ancor più assurda la morte di Domenico Del Giudice. Vico del Gargano mai dimenticherà quella maledetta notte tra il 12 e il 13 giugno quando il 24enne, in sella ad una moto, ha trovato sulla sua strada un cavallo: l'impatto è stato fatale, la giovane vittima è morta sul colpo.

Straziante l'incidente stradale del 23 giugno scorso, quando sulla Statale 272, al km 37 tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, la moto con a bordo Angelo Scalera, 33enne di Foggia, si è scontrata con una autovettura con a bordo tre persone, tra cui una donna e una bambini. Emozionante il rombo delle moto di amici e conoscenti nel giorno dei suoi funerali.

Il 25 giugno teatro dell'ennesimo incidente mortale è stata via Natola a Foggia. La moto con a bordo Roberto Cavaliere e la moglie Silvia si è schiantata contro un albero delle 'Tre Corsie'. Inutili i soccorsi, il 28enne è morto sul colpo