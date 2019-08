Terribile incidente in Tangenziale a Foggia: suora non ce la fa, muore in ospedale dopo 25 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta una delle tre suore rimaste ferite nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 1° agosto, lungo la tangenziale di Foggia. La donna, italiana di 85 anni (di cui non sono state ancora rese note le generalità), è deceduta nella giornata di ieri, all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era ricoverata in prognosi riservata.

Le tre donne, lo ricordiamo, rimasero gravemente ferite nell'impatto avvenuto tra la loro auto e un tir, e furono trasportate d'urgenza in ospedale a Foggia, per essere poi trasferite presso il policlinico garganico. Una fu dimessa dopo pochi giorni, un'altra è tutt'ora ricoverata a Casa Sollievo.

In merito all'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Foggia. Secondo quanto accertato nell'immediatezza dei fatti, l'auto con a bordo le tre suore fu tamponata da un tir che trasportava cipolle. L'impatto fu violentissimo, e le tre donne furono estratte dalle lemiere dell'auto solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.