Addio a suor Veneranda, deceduta per via di un incidente si era occupata dell'accoglienza dei pellegrini nei luoghi di San Pio

Come riporta la pagina Facebook di Casa Sollievo della Sofferenza e come già anticipato da Foggiatoday, suor Veneranda Rex della congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, non ce l'ha fatta. E' deceduta ieri a 85 anni in Anestesia e Rianimazione I dove era stata ricoverata a seguito di un grave incidente stradale del primo agosto scorso.

Si legge nel post "che nei suoi 63 anni di professione religiosa, dopo tanti anni di insegnamento nelle scuole della Congregazione, aveva coordinato anche l'accoglienza dei pellegrini che chiedono di visitare Casa Sollievo della Sofferenza per conoscere da vicino l’Opera di Padre Pio"

Casa Sollievo della Sofferenza rivolge un pensiero affettuoso e una preghiera, "perché goda al più presto – come scritto dalle consorelle – la beatitudine senza fine in Paradiso insieme alla Beata Madre Clelia".