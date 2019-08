Lacrime per Irma, tutta Torremaggiore sconvolta dalla morte della 26enne: "Era una ragazza stupenda"

Aveva da poco compiuto 26 anni Irma Costantino, ma appena cinque giorni da quel 30 luglio di auguri e festeggiamenti la ragazza di Torremaggiore che lavorava presso la Cooperativa Oasi il Girasole ha trovato la morte mentre in compagnia del fidanzato, anch'egli 26enne e alla guida dell'auto, percorreva la Statale 16 in agro di Lesina nei pressi dello svincolo per Marina di Chieuti. E' successo alle 3.30 nella notte appena trascorsa tra sabato e domenica.

Nessun impatto frontale, ma un sinistro autonomo ha strappato alla vita l'ennesima giovane vittima della strada. Un episodio che fa il paio con la lunga scia di sangue versato sulle strade di Capitanata quest'estate, sempre più teatro di sinistri tragici e mortali. E ancora una volta è una delle arterie più pericolose d'Italia, la Statale 16, a restituire indietro il corpo senza vita di una giovane vita, figlia della nostro terra. La stessa in cui è deceduto Francesco Miano, 35enne di Lucera.

La morte di Irma ha scosso l'intera città. Decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti comparsi su Facebook questa mattina.