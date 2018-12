Tragedia sulla Statale 89: 16enne muore in un incidente tra Mattinata e Vieste

Antonio Ciuffeda, 16enne di Mattinata, è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto al km 145 della Statale 89 che collega la cittadina garganica a Vieste.



Nel sinistro avvenuto all'altezza del distributore Agip, oltre allo scooter sul quale viaggiava la giovane vittima, è rimasta coinvolta un'altra autovettura. Al vaglio dei carabinieri giunti sul posto l'esatta dinamica del sinistro.



Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, l'impatto è stato violentissimo. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118