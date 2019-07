Comunità sotto shock, lacrime e dolore per Antonio e la piccola Aurora: "Era un ragazzo meraviglioso"

"Riguardo al tristissimo evento che ha colpito ieri la nostra comunità, preannuncio che sarà proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequei ed in concomitanza con al celebrazione dei funerali". Così questa mattina il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli in merito alla tragedia avvenuta ieri mattina nella galleria 'San Benedetto' di Mattinata, dove per via di un terribile incidente stradale, hanno perso la vita Antonio e Aurora Penza, padre e figlia rispettivamente di 34 anni e di appena sette mesi.

La comunità della cittadina della BAT, una volta appartenente alla provincia di Foggia, è sotto shock per l'accaduto. Tanti i commenti e i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, di incoraggiamento e vicinanza per la moglie della vittima, Ilaria, e l'altra figlia più grande della coppia.

Anche la società di calcio Asd Virtus San Ferdinando si è associata al dolore della famiglia Penza, "per la prematura scomparsa dell'amico, concittadino Antonio e della sua amata Aurora" si legge

Un bravo ragazzo, ero il loro catechista ragazzi di sani principi. Il nostro caro Antonio, un ragazzo meraviglioso e la sua principessa! Non ci voglio credere Persone veramente squisite, sempre sorridenti e con tanto di educazione e rispetto Eri una bravissima persona ci siamo conosciuti per lavoro fai un buon viaggio tu e la tua splendida figlia Aurora R.I.P amico mio

Nel frattempo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone fa sapere di aver inviato una PEC al Coordinamento Territoriale Adriatica dell’ANAS e per conoscenza alla Direzione Generale, "per evidenziare la pericolosità del tratto stradale sulla statale 688".

La consigliera regionale foggiana scrive: "Dopo l’incidente di ieri, avvenuto nella galleria San Benedetto di Mattinata, dove due giovani vite sono state tranciate, pretendiamo maggiore vigilanza e sicurezza,attraverso il posizionamento di telecamere o altri strumenti per poter prevenire e punire eventuali trasgressori ed evitare altre tragedie"