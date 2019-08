Ad un mese dalla tragedia, Mattinata non dimentica la piccola Aurora: "Preghiamo insieme in galleria!"

Un mese dopo il terribile incidente stradale avvenuto nella galleria 'San Benedetto', che è costato la vita ad Antonio Penza, agricoltore di 34 anni e alla sua piccola Aurora, di pochi mesi, Mattinata non dimentica.

Al contrario, si riunisce in un momento di preghiera collettiva, per la piccola strappata alla vita in modo così crudele, e per il suo papà, entrambi di San Ferdinando di Puglia. Domani, alle ore 10, infatti, la comunità mattinatese si darà appuntamento all'ingresso della galleria, insieme alle autorità politiche e militari e a don Luca, parroco del parrocchia della Madonna della Luce.

Verrà quindi momentaneamente interrotto il traffico veicolare, per permettere lo svolgimento all'interno della struttura della breve commemorazione, con preghiera e deposizione di fiori. Promotori dell'iniziava sono il manfredoniano Carlo Cinque e il mattinatese Luciano Celano. "Sono stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente", ricorda Luciano, dipendente Anas. "Non dimenticherò mai quella terribile scena".