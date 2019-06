Incidente stradale a Marina di Lesina: auto fuori strada si ribalta nella cunetta, conducente trasportato in ospedale

Incidente stradale, all'alba di oggi, lungo la Provinciale 35, in agro di Lesina. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo. Il fatto è successo intorno alle 5.30 del mattino, nei pressi di Marina di Lesina.

Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi in una cunetta. Ferito il conducente del mezzo, trasportato tramite 118 al pronto soccorso con una serie di traumi. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri.