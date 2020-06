Mezzo pesante si ribalta sulla Statale 89: chiusa la (carreggiata sud) verso Manfredonia

Lavori di recupero di un mezzo pesante incidentato, provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata sud della strada statale 89 'Garganica', a Manfredonia.

La chiusura è limitata dal km 179,800 al km 178,000 per le operazioni di recupero di un mezzo pesante, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 29 maggio. Per consentire le operazioni in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato sulla carreggiata opposta in direzione nord. Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine è sul posto per la gestione della viabilità.