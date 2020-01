Violento impatto sulla Statale 89, tre auto e un trattore coinvolti in un rocambolesco incidente: ci sono feriti

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso, e una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Rallentamenti al traffico, ma nessuna chiusura stradale