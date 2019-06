Foggia piange Simone, il titolare dell'ottica 'La Piazzetta' morto in un incidente: "Era un ragazzo di una umiltà unica"

Avrebbe compiuto 30 anni a settembre, Simone Capozzi, il ragazzo che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a pochi chilometri da Manfredonia, nei pressi dello svincolo Sud che porta alla città sipontina.

La morte del centauro, titolare dell'ottica 'La Piazzetta' di via Ginnetto, è arrivata in città come un fulmine a ciel sereno suscitando rabbia e sconcerto tra gli amici e i conoscenti, ancora increduli per l'accaduto.

Teatro del tragico sinistro, ancora una volta, la Statale 89, dove la moto di Simone - biker con la passione per le Kawasaki - è rimasta coinvolta in uno scontro quasi frontale con una Fiat Punto che procedeva nel senso inverso di marcia e che, pare, in quel momento stesse compiendo una manovra azzardata.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sbalzato dal violento impatto lontano dal luogo del sinistro, finanche oltre il guard rail, quando i sanitari del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I messaggi di cordoglio di amici e conoscenti

"Mi hai fatto uno scherzo che non dovevi, ciao scorbutico cuore buono" (Gianni)

"Era un fenomeno in moto e una brava persona" (Giovanni)

"Riposa in pace amico mio, ti porterò sempre nel cuore" (Mirko, Emanuel)

"Simone era un grande bikers" (Salvatore)

"Un ragazzo di una umiltà unica. Molto attento a perseguire la sua passione" (Rosa)