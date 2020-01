Incidente stradale sul Gargano: violento impatto tra un Fiorino e un'auto (che si ribalta), ci sono feriti

Incidente stradale sul Gargano, dove un violento impatto tra due auto si è verificato lungo la Proviciale che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto due mezzi: si tratta di un furgoncino Fiorino e di una Fiat Panda che, in seguito all'impatto, si è ribaltata su un fianco. Ferite, ma non in modo grave, le persone che erano a bordo dell'utilitaria. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Nessun particolare disagio alla circolazione stradale.