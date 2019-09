Doppio incidente stradale sulla Foggia - Manfredonia: feriti e disagi al traffico lungo la carreggiata

Doppio incidente stradale, poco fa, lungo la SP 89 che collega Foggia a Manfredonia. Il primo episodio è avvenuto a circa 10 km da Foggia verso il centro sipontino.

L’impatto è avvenuto tra un’Audi e una Fiat 500, col primo mezzo uscito fuori strada. Sul posto due ambulanze per soccorrere i feriti e i carabinieri per i rilievi del caso e garantire sicurezza alla viabilità. Lungo la stessa carreggiata, ma quasi all’altezza di Manfredonia, si è verificato il secondo impatto, che ha coinvolto tre vetture.

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che un’auto abbia perso aderenza con l’asfalto e abbia quindi impattato contro altri due mezzi in transito, prima di uscire fuori strada e terminare la corsa contro un muretto. Anche in questo caso, necessario l’intervento del 118 e dei carabinieri per i rilievi del caso. Al momento non sono note le condizioni e il numero dei feriti per entrambi i sinistri. Tra le cause, l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente. Code e rallentamenti lungo la carreggiata.