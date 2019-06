Incidente stradale: auto si scontrano sulla Statale 17, due persone trasportate in ospedale

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Lucera, dove due auto sono entrate in collisione nei pressi della stazione di servizio Tamoil, quasi allo svincolo per la Provinciale 109.

A scontrarsi, una Fiat Bravo e una Multipla. Feriti i conducenti dei due mezzi, soccorsi dagli operatori del 118. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo, mentre i rilievi del caso sono affidati alla polizia locale.