Addio Luca, oggi l'ultimo saluto al 22enne morto in un terribile incidente stradale

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Ciro di via Porta San Severo a Lucera i funerali di Luca Monteferrante, il ragazzo di 22 anni deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale il 20 gennaio sulla Statale 17 in agro della città federiciana.

La vittima era a bordo di una Lancia Musa, quando per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro un muretto. Per lui non c'è stato nulla da fare, Luca è morto sul colpo.

Al dolore dei parenti si è unito anche il C.R. Judo Puglia di cui la vittima era un ufficiale di gara. Lacrime e sconcerto anche tra gli amici e i conoscenti, che sui social lo hanno ricordato così