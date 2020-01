Incidente nel Leccese: grave ex calciatore del Manfredonia, trasportata in ospedale ragazza di Foggia

E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, a un chilometro dal centro abitato del piccolo comune.

Come riporta LeccePrima, per cause ancora in corso d'accertamento, una Mini Cooper e una Volvo XC 60 si sono scontrate, probabilmente frontalmente. A bordo di entrambe le auto c'erano due persone.

Ad avere la peggio - si legge sul principale quotidiano d'informazione on line di Lecce e provincia - Eros Stajano, ex calciatore del Manfredonia in serie D, compagine con la quale in tre stagioni ha collezionato 29 presenze e un gol.

Il 22enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del 'Vito Fazzi' di Lecce. Era già in stato d’incoscienza all’arrivo dei soccorritori e ora sarebbe in coma.

A bordo dell'auto pare ci fosse una ragazza originaria di Foggia, che avrebbe subito una frattura a un femore e per questo è stata trasportata in codice rosso all'ospedale 'Ferrari' di Casarano. Meno gravi sarebbero le condizioni dei due occupanti della Volvo.