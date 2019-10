San Severo, scooter non si ferma all'alt e travolge il comandante della Polizia Locale: ferito Ciro Sacco

Il comandante della Polizia Locale di San Severo, Ciro Sacco, è stato investito, ferito e costretto a fare ricorso alle cure del pronto Soccorso.

E’ accaduto lo scorso lunedì 28 ottobre, intorno alle ore 13,20, in via Alfieri, nel cuore di uno dei poli ad alta frequenza studentesca cittadina. Si è verificato un grave e folle investimento da parte di due giovani su uno scooter ai danni del comandante della Polizia Locale, il quale, insieme al vice commissario Felice Cafora, stava sperimentando la chiusura al traffico di Via Alfieri per consentire in maggiore sicurezza l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole.

Un ciclomotore, con due ragazzi a bordo, nonostante il primo alt del vice commissario Cafora ed il secondo successivo e tempestivo alt del comandante Sacco ha violato il divieto di accesso ed ha proseguito la marcia senza fermarsi, anzi accelerando ed investendo il comandante con lo scooter. Lo stesso scooter è stato poi sequestrato, ma l’arrivo di alcuni altri ragazzi ha consentito al conducente di dileguarsi, mentre è stato identificato il passeggero. Sono in corso indagini per l’identificazione pure del conducente.

“A nome mio personale e di tutta la Civica Amministrazione – dichiara il sindaco Francesco Miglio – esprimo la più totale solidarietà al Comandante della nostra Polizia Locale, vittima di questo gesto di violenza che ha pochi eguali nella storia recente della nostra città. Purtroppo ancora una volta siamo costretti a commentare un atto violento, per di più commesso da un minore che viene identificato in queste ore, un evidente e palese segno che qualcosa nel “sistema famiglia” oggi funziona meno rispetto al passato, proprio laddove si dovrebbe costruire in maniera sana e positiva il futuro dei giovani, che saranno i protagonisti diretti della San Severo di domani. Condanniamo con fermezza questo triste episodio, nella speranza che non abbia più a ripetersi, ribadendo il più convinto sostegno all’operato della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine tutte, impegnate giorno e notte nel presidio del territorio, per assicurare alla gente perbene di San Severo maggiore sicurezza e tutela”.