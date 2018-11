Senza casco sullo scooter e a folle velocità: prima l'inseguimento, poi lo schianto con la 'Volante'

Senza casco sul ciclomotore, ingaggiano un pericoloso inseguimento con la polizia terminato con un incidente. E', in breve, quanto accaduto ieri mattina, a Foggia, dove nell’ambito di uno specifico servizio di prevenzione, un equipaggio della Squadra Mobile aveva notato un ciclomotore con a bordo due persone senza casco protettivo percorrere a velocità sostenuta Corso del Mezzogiorno.

Nonostante gli fosse stato intimato l’Alt Polizia, questi continuavano nella loro corsa verso il centro della città. Gli agenti hanno quindi chiesto l’ausilio delle 'Volanti' che sono riuscite ad intercettare il mezzo non riuscendo ad evitare la collisione con lo stesso. Dopo l’impatto, il conducente del mezzo rimaneva al suo posto mentre il passeggero si dava a precipitosa fuga a piedi inseguito dagli operatori della Squadra Mobile che riuscivano a bloccarlo dopo alcuni metri di corsa.

I due, di 20 e 25 anni, già conosciuti dalle Forze dell’Ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, sono stati condotti presso gli Uffici della Squadra Mobile, denunciati per oltraggio e resistenza agli operatori di polizia e sanzionati per violazione al Codice della Strada. Sul posto dell’incidente, per sicurezza si è richiesto l’intervento di personale sanitario tramite il servizio 118 il quale riscontrava che tutti i coinvolti erano in buona salute.