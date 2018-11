Viale Fortore come una pista di Formula 1: troppi incidenti, fate qualcosa!

Ciao FoggiaToday, approfitto di queste pagine per segnalarvi una serie di incidenti che si sono verificati in viale Fortore all'altezza di un incrocio, un tempo sicuro perché c'era un semaforo.

E' il terzo incidente a cui assisto e sono preoccupato per i residenti che lo attraversano e anche per il mio fratello, diversamente abile. Non ci sono nemmeno le telecamere di sicurezza e la sera vedere questi "piloti" che sfrecciano non è bello e mi preoccupa. Se non toccano minimo i 90/100 km/h non sono felici, di sera e di notte si trasforma in una pista di Formula Uno