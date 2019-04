Quattro incidenti stradali a Foggia, scontri tra auto dalla Statale 16 alla Macchia Gialla: ci sono feriti

Quattro diversi incidenti stradali, avvenuti tutti in una manciata di ore. E' iniziata male, la giornata a Foggia: scontri e impatti tra auto sono, infatti, avvenuti dalla Statale 16 a viale Candelaro, dalla Macchia Gialla a via Bari.

Il primo episodio è avvenuto lungo la Statale 16, dove una Saab, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il guard-rail. Illeso il conducente dell'auto. A seguire, un altro incidente stradale è avvenuto, in zona Macchia Gialla, dove all'altezza della rotatoria tra via Gentile e via D'Addedda si sono scontrate una Fiat 126 e una utilitaria. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto; la conducente della Fiat 126 è finita al pronto soccorso. Ancora non si conoscono le sue condizioni.

Quasi in contemporanea, un altro incidente stradale è avvenuto alle porte della città, lungo via Bari, all'altezza dell'ex Hotel Salice e un altro incidente, con feriti, è stato registrato in viale Candelaro, all'incrocio con viale Giotto. Per tutti gli episodi è stato necessario l'intervento degli uomini della Polizia Locale, incaricati dei rilievi e di assicurare la corretta viabilità.

Gallery