Drammatico impatto sulla Sp5, Fiat si scontra con un'Alfa Romeo: vigili del fuoco estraggono i feriti, trasportati in ospedale

Scontro tra auto sulla Sp5 questo pomeriggio, intorno alle 17.00, all'incrocio del Palace Hotel. Stando alle prime ricostruzioni, un’Alfa Romeo, uscendo dalla zona industriale di Lucera, avrebbe invaso la carreggiata; la Fiat 16 che giungeva in senso opposto non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto. Sul posto, per estrarre i feriti dalle auto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lucera. A rilevare l’incidente la Polizia locale di Lucera. Entrambi i conducenti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale, ma non dovrebbero essere gravi.