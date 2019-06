Paura in autostrada, brucia auto in A16: fumo e fiamme all'altezza di Candela (direzione nord)

Attimi di panico in A16, dove poco fa, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto in transito ha preso fuoco all'altezza di Candela (direzione nord).

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola ed è stata allertata la polizia autostradale competente. Dalle prime informazioni raccolte, non sembrerebbero esserci feriti. Si raccomanda cautela alla guida per via del fumo intenso che ha invaso entrambe le direzioni di marcia.