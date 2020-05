Perde il controllo della sua moto e termina la corsa contro un palo: impatto fatale per 29enne foggiano

Perde il controllo della moto, carabombola contro il cordolo del marciapiede e termina la corsa contro un pale della luce. Impatto fatale, per il foggiano Luigi Cardone, di 29 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ella giornata di ieri, a Giussano, in provincia di Monza Brianza.

Come riporta Fanpage.it, il fatto è successo intorno alle 12 di ieri. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, che appare del tutto autonomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 29enne non c'è stato nulla da fare, invece i rilievi e gli accertamenti del caso sono affidati agli agenti della polizia locale di Giussano.