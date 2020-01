Tragedia a Giardinetto, incidente mortale tra Foggia e Orsara: due vittime nello scontro tra un pullman e un'auto

E' di almeno due vittime il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto, questo pomeriggio, lungo la Statale 90, in contrada 'Giardinetto'. Il fatto è successo intorno alle 17.30 quando si è verificato un violento impatto tra un pullman di linea delle Ferrovie del Gargano e un'autovettura. Coinvolto un autobus partito alle 17.15 da Foggia e diretto ad Orsara di Puglia.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, una macchina si sarebbe immessa, sbucando da una stradina provinciale, sulla Statale 90 entrando in collisione con l'autobus; quest'ultimo, a seguito dell'impatto, sarebbe andato in testa-coda 'schiacciando' l'auto contro una cancellata al margine della strada.

Nessun ferito tra gli occupanti del pullman, sotto shock il conducente. Sul posto, insieme agli operatori del 118, gli agenti della Polizia Stradale di San Severo e quelli di Cerignola per i rilievi del caso. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell'auto. Al momento non è noto quante persone fossero a bordo.

Aggiornato alle 19.15