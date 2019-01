Rubano Y10, nella fuga si schiantano contro auto in sosta: rocambolesco incidente in via Calvario

Prima il furto di un'auto, poi il rocambolesco incidente e la fuga. E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, in via Calvario, a Foggia.

Intorno alle 4, ignoti hanno rubato una Y10 parcheggiata in strada ma, nella fuga, hanno perso il controllo del mezzo schiantandosi contro due Fiat Punto in sosta e ribaltandosi al centro della carreggiata. Per i ladri non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale che stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili al riconoscimento dei fuggiviti. Il mezzo rubato è stato restituito al proprietario.