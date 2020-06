Furgoncino sfonda un parapetto e precipita 'a testa in giù' sulla strada: paura a Sant'Agata di Puglia

Sfonda un parapetto e termina la corsa incastrandosi 'a testa in giù', incastrato in una stradina nei pressi della chiesa di Sant'Antonio. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, a Sant'Agata di Puglia.

Si è trattato di un incidente autonomo che ha visto protagonista (suo malgrado) un furgoncino 'Daily'. Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza fisica nè per il conducente nè per eventuali avventori della zona. Laboriose le attività per recuperare e mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.