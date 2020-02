Incidente stradale a Foggia: violento scontro tra auto e trattore nei pressi della Statale 16

Grave incidente stradale, questa mattina, lungo la complanare della Statale 16 in zona Asi (direzione Foggia). Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un'auto e un mezzo agricolo, provocando il ferimento dei conducenti dei mezzi.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco e le forze di polizia per i rilievi del caso. I feriti sono stati estratti dai mezzi e trasportato al pronto soccorso (non sono note le condizioni). Gravi rallentamenti al traffico e code.