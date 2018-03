Paura in viale XXIV Maggio: pedone investito da un'auto e trasportato in ospedale

Un anziano, foggiano, è stato investito nella tarda mattinata di oggi, lungo viale XXIV maggio. A travolgerlo, una Ford guidata da un altro anziano che, non appena realizzato l'accaduto, si è fermato e ha allertato i soccorsi.

In zona era presente una pattuglia della polizia locale che è prontamente intervenuta per gli accertamenti del caso. L'anziano investito, che lamentava forti dolori all'anca, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso cittadino per le cure del caso. Dalle prime informazioni raccolte non dovrebbe essere in pericolo di vita.