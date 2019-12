Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto in viale Ofanto: ferita una donna, a bordo anche due bambine

Incidente stradale, poco fa, lungo viale Ofanto, a Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda si è ribaltata al centro della carreggiata. Dalle prime indicazioni raccolte, tra i soggetti coinvolti ci sarebbe una donna con due bambine. Sul posto, gli operatori del 118 per verificare le loro condizioni. I rilievi del caso saranno affidati agli uomini della Polizia Locale.