Incidente stradale a Foggia, scontro frontale tra due auto in viale Fortore: cinque feriti

Un incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del mattino in viale Fortore. Intorno alle ore 4 due auto, una Fiat Punto e una Alfa Romeo, si sono scontrate frontalmente.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che la donna alla guida della Punto percorreva la strada in senso vietato. Feriti in codice giallo tutte le persone coinvolte nel sinistro (le quattro a bordo dell’Alfa Romeo oltre al conducente della Punto). Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.